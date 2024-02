Agetran informa interdições para este fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecem neste fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Data: 03/02/2024

Horário: 08:00 às 13:00

Local: Rua Barão Do Rio Branco entre Rua 14 De Julho e Rua 13 De Maio

Evento: Carnaval 2024 / Bloco AS Depravadas

Data: 03/02/2024

Horário: 14:00 às 22:00

Local: Rua Barão do Rio Branco entre AV. Ernesto Geisel e AV. Calógeras e; Rua Aquidauana entre Rua Dom Aquino e Rua Barão do Rio Branco

Evento: Carnaval 2024

Data: 03/02/2024

Horário: 07:00 às 22:00

Local: Rua Canindé entre Rua Antônio Marques, Honória Correia e Rua Nova Tiradentes

Evento: Amigos da Lagoa Itatiaia

Data: 04/02/2024

Horário: 08:00 às 22:00

Local: Rua Barão do Rio Branco entre AV. Ernesto Geisel e AV. Calógeras e Rua Vasconcelos Fernandes

Evento: Final da Supercopa do Brasil

Responsável SR. Leandro Oliveira

