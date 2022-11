Agentes de trânsito reforçam a fiscalização e recomendam prudência aos condutores

A Seleção Brasileira de Futebol entra em campo nesta quinta-feira (24). Durante este primeiro jogo, os órgãos fiscalizadores de trânsito de Campo Grande não farão nenhuma ação específica, nem mesmo a blitz da “lei sec”. Mas intensificarão as rondas e analisarão o comportamento dos torcedores para traçar possível ações nos próximos jogos.

Conforme a GCM (Guarda Civil Metropolitana), as rondas serão intensificadas em pontos estratégicos como bares e restaurantes que farão a transmissão dos jogos. “Intensificaremos as rondas nos pontos aglomerações até mesmo nos bairros. Vamos verificar neste primeiro momento o comportamento dos torcedores e, se necessário, fazer uma ação mais pertinente nos próximos jogos”, afirmou.

Além disso, a GCM reforça para que os condutores não consumam bebidas alcoólicas e dirijam. “As viaturas circularão pela cidade e se for pego será encaminhado à polícia de trânsito para as providências cabíveis. Em caso de denúncia, a população pode ligar no 153.”

Sem blitz específica para os jogos da Copa, o BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) informou que “farão as blitze diárias e os policiamentos ordinários nos locais de jogo”.

Já a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) continuará com os trabalhos de rotina e realizará reforços de fiscalização em locais onde haja necessidade.

A gerente de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, falou a O Estado sobre o período da Copa. “Nós estamos em uma época sazonal. Copa do Mundo, todo mundo feliz. Nós acabamos nos reunindo para confraternizar para torcer pelo Brasil. Em muitas famílias há um consumo de bebidas e a nossa recomendação continua sendo a mesma de segurança. Só dirija sóbrio, porque o objetivo é retornar para nossas casas com saúde e segurança.

A dica é tanto para quem vai conduzir veículos quanto para quem vai pegar carona. Você quer o Brasil ser hexa? Então cuide-se no trânsito.”

Por sua vez o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alertou para as possíveis penalidades.

“Torça com responsabilidade, se beber não dirija! Dirigir sob a influência de álcool é uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, o condutor pode ser preso em flagrante, caso o teste do etilômetro seja igual ou superior a 0,34 mg/L ou apresente dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. (artigos 165 e 306 do CTB)”, esclareceu o chefe do setor de Fiscalização, Otílio Ruben Ajala Júnior.

Recusar o teste do etilômetro pode gerar infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir.

Gastos devem ser de até R$ 200

Sondagem realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa Fecomércio-MS) mostrou que o campo- -grandense está disposto a investir até R$ 200,00 em produtos para a data.

Esta é a intenção de 76,9% das pessoas que responderam à pesquisa. Mesmo apontando a intenção de se reunir em casa (40,5%) ou na casa de amigos (23,8%), os respondentes afirmam que não vão investir em uma nova televisão (88,5%). A camiseta (89,7%), a bandeira (26,9%) e acessórios (21,8%) são os artigos que estão na mira desse consumidor.

