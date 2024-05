Agências do Detran-MS fecham quinta e sexta-feira, mas serviços digitais estão na palma da mão

Não haverá atendimento ao público nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na próxima quinta-feira (30) e sexta-feira (31) devido ao ponto facultativo previsto no Decreto “E” N° 2 de 17 de janeiro de 2024.

Para o cidadão que necessitar de atendimento presencial, a recomendação é buscar atendimento até quarta-feira (29). Caso não seja possível, o Detran-MS reitera que 95% dos seus serviços estão disponíveis nos meios digitais a qualquer hora do dia. Dar início ao processo de renovação da CNH, emitir guias para regularização de débitos do veículo, ou solicitar o primeiro emplacamento do veículo, estão entre os serviços digitais disponíveis.

Além do Portal de Serviços Meu Detran, o cidadão pode acessar os serviços por meio do aplicativo Detran MS disponível para dispositivos Android ou IOS. No rol de serviços que ainda requerem atendimento presencial estão, transferência de veículos (quando o CRV não é digital), transferência de CNH de Unidade Federativa, captura de imagem, além de exames teóricos e práticos.

Os atendimentos presenciais serão normalizados nas agências dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira (3), primeira semana do mês de junho.

Não só na iniciativa privada, a tecnologia veio para ficar e está transformando os serviços públicos de modo a facilitar a vida das pessoas. O Detran-MS é um exemplo de que a transformação digital é possível, pois o Departamento segue na busca de avanços tecnológicos e melhorias de processos que simplifiquem cada vez mais o acesso aos seus serviços.

