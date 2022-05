Adoção de recém nascida de Corumbá está entre duas famílias

A recém nascida de 42 anos que espera por ser adotada, após a mãe morrer no parto está prestes a ter uma família.

A bebê nasceu há 42 dias em Corumbá e sem familiares próximos, ela aguarda em hospital da Capital uma nova família. Por apresentar sérios problemas de saúde ela está internada em estado crítico de saúde.

Sua adoção está com o juiz Maurício Miglioranzi, da 1ª Vara Cível de Corumbá que é quem cuida do caso e afirma que as duas famílias estão em “aproximação” e que terão até segunda (16), pelo prazo legal, para definir a adoção.

O Brasil apresenta fila de interessados em adotar e os pais da bebê deverá vir desta fila existente. Caso nehum dos dois casais pré-estabelecidos possam ficar com a guarda da criança o juiz escolhera novas famílias da fila de espera.

No Estado hoje são 86 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos estão disponíveis para adoção. Até 2 anos de idade são apenas quatro e de 2 a 6 anos, 16 crianças.

Serviço – Para tentar facilitar o acesso a casais interessados, o juízo está disponibilizando também um contato via WhatsApp pelo (67) 3907-5760. Há ainda o número (67) 98462-8245 ou o e-mail: [email protected]