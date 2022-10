Acidente entre ônibus e carreta deixa seis feridos na Capital

Um ônibus de viagem colidiu na traseira de uma carreta estacionada e seis pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira (4), na avenida Guaicurus, bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

O ônibus da empresa Nova Integração, partiu de Cuiabá (MT), com destino a Curitiba (PR), dentro do veículo haviam 21 passageiros. Conforme o Corpo de Bombeiros o acidente ocorreu por volta das 23h30 e foram encaminhadas cinco viaturas dos bombeiros militares e uma ambulância Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros precisaram socorrer uma pessoa que ficou presa as ferragens, mas foi retirada sem ferimentos graves. Os seis passageiros que se feriram foram encaminhados para unidades de saúde e para a Santa Casa de Campo Grande.

Após o acidente, os passageiros que não se feriram embarcaram em um outro ônibus para dar prosseguimento a viagem. Parentes e acompanhantes dos passageiros encaminhados para atendimento médico irão aguardar a alta médica para prosseguirem a viagem juntos.

