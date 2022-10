Acidente entre dois veículos deixa feridos na BR-376

Um acidente envolvendo dois veículos, deixou feridos ontem (19), na BR-376, próximo ao município de Ivinhema, a 298 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, as vítimas foram atendidas e liberadas ainda na rodovia.

De acordo com o site Ivinotícias, o acidente aconteceu próximo ao Auto Posto São Marcos, quando um veículo, de modelo V.W. Golf com placas Mercosul seguia sentido a Nova Andradina, reduziu a velocidade para passar por um quebra molas, momento em que outro carro, de modelo Hyundai HB20com placas Mercosul, acabou colidindo na traseira. Apesar do forte impacto, ambos condutores tiveram ferimentos leves.

Equipes do corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar os primeiros atendimentos. Ainda conforme apuração do site, ambos motoristas são da cidade de Novo Horizonte do Sul, sendo que um estaria indo ao trabalho e outro iria ao médico.

