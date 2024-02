Ação de vacinação contra a dengue em Dourados imuniza quase duas mil pessoa

Com seis pontos espalhados pela cidade, o sábado (17) foi de ação de vacinação contra a dengue no município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Com a ação, 1.986 douradenses já receberam a primeira dose da Qdenga, imunizante do laboratório japonês Takeda Pharma. Dourados é a única cidade do Brasil que já realiza a imunização em massa.

O destaque foi o ponto montado na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Parque Alvorada, com 600 doses aplicadas. A movimentação foi grande também no Shopping Avenida Center, com 387 pessoas que aproveitaram o passeio para compras para também receber a primeira dose da vacina contra dengue.

No Ceper do BNH 1º Plano foram 294 vacinados, no Parque dos Ipês mais 290, na Praça Antônio João outras 284 pessoas e mais 131 doses aplicadas na Sala de Vacinação do PAM.

Segundo o gerente do Núcleo de Imunização da Sems, Edvan Marcelo Marques, o resultado esperado foi alcançado. “Temos a vacinação acontecendo diariamente nas Unidades Básicas de Saúde, mas essas ações, que facilitam o acesso da população em locais e horários alternativos têm sido muito eficazes e vamos continuar a organizá-los. Esse é um resultado conquistado graças ao trabalho de equipes comprometidas com a saúde de cada douradense”, agradeceu.

Com os números alcançados nesse sábado, o total de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a dengue passa dos 27.500. O município de Dourados é o único do país que realiza vacinação em massa com a Qdenga e tem a garantia de receber doses para imunizar até 150 mil pessoas.