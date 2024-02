Carga de mais de R$ 1 milhão é apreendida e suspeito foge para plantação de soja

Foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária, na noite deste sábado (17), mais de meia tonelada de drogas em um veículo na MS-386, na região de Sanga Puitã, em Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande.

Os Policiais Militares realizavam policiamento e fiscalização de trânsito pela MS 386, por volta das 21h, quando deram ordem de parada ao veículo VW/Jetta, porém, o condutor não obedeceu e acelerou bruscamente, sendo necessário realizar acompanhamento tático.

A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo quilômetros depois, quando o condutor adentrou à plantação de soja e evadiu em meio a vegetação. No interior do veículo foram localizados vários tabletes de substância análoga à maconha, que posteriormente, totalizaram 572 kg do entorpecente.

Em ato contínuo, os policiais realizaram a identificação veicular e verificaram que as placas afixadas e chassi divergiam, e após checagem, constataram um registro de boletim de furto/roubo em Osasco-SP.

Diante dos fatos, veículo e entorpecentes foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 1.157.000,00.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.