Abre e fecha: Confira o funcionamento de serviços e estabelecimentos em Campo Grande durante o Natal

Com a chegada do Natal, diversos estabelecimentos e serviços em Campo Grande terão horários especiais de funcionamento ou estarão fechados nos dias 24 e 25 de dezembro. A seguir, apresentamos as informações sobre bancos, comércio, correios, Detran, lotéricas, Mercadão Municipal, parques, segurança, saúde, shoppings, supermercados e transporte público.

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos, os bancos não abrirão no dia 25 de dezembro. Os atendimentos retornarão normalmente na terça-feira (26).

Camelódromo

O centro comercial estará aberto no dia 24, das 8h às 16h. No dia 25, não funcionará.

Comércio

A CDL informa que as lojas abrirão no dia 24 de dezembro, das 7h30 (dependendo do local) até às 17h. No dia 25, elas não funcionarão.

Correios:

As agências não abrirão no dia 25. O funcionamento será normal nos demais dias.

Detran-MS

O Detran não funcionará no dia 25, retornando os atendimentos no dia 26.

Lotéricas:

As lotéricas não abrirão no dia 25 de dezembro. No dia 31 de dezembro, as lotéricas abrirão, sendo o último dia de apostas da Mega da Virada, cujo prêmio passou de R$ 570 milhões. As apostas serão até às 16 horas de Mato Grosso do Sul.

Mercadão Municipal:

O local abrirá apenas no dia 24, das 6h30 às 13h. No dia 25, não funcionará.

Parques e Praças:

O Parque das Nações Indígenas abrirá normalmente, mas até às 18h. Os demais parques e praças administrados pela prefeitura ainda não têm horário confirmado.

Segurança:

Os boletins de ocorrência podem ser feitos na Depac-Centro e na Depac-Cepol. A Deam também ficará aberta 24h. O B.O. online também está disponível para registrar furtos, extravios e desaparecimento de pessoas.

Saúde:

Apenas UPAs e CRSs irão atender normalmente, assim como os locais que terão plantão de vacinação.

Shoppings:

Os shoppings terão horário especial. Confira os horários de funcionamento para o dia 24 e 25 de dezembro:

Shopping Bosque dos Ipês: Dia 24/12 – 10h às 17h (lojas poderão operar até às 18h) | Dia 25/12 – 11h às 21h (apenas operações de alimentação e lazer)

Dia 24/12 – 10h às 17h (lojas poderão operar até às 18h) | Dia 25/12 – 11h às 21h (apenas operações de alimentação e lazer) Shopping Campo Grande: 24/12 (domingo) – 10h às 18h | 25/12 (segunda-feira) – FECHADO

24/12 (domingo) – 10h às 18h | 25/12 (segunda-feira) – FECHADO Shopping Norte Sul Plaza: 24/12 (domingo) – 10h às 17h | 25/12 (segunda-feira) – Apenas alimentação e lazer, das 11h às 21h

24/12 (domingo) – 10h às 17h | 25/12 (segunda-feira) – Apenas alimentação e lazer, das 11h às 21h Pátio Central: 24 de dezembro – 9h às 16h | 25/12 – FECHADO

Supermercados:

Segundo a Associação Sul-mato-grossense de supermercados, no dia 24, os supermercados poderão ficar abertos até às 20h. No dia 25, não.

Transporte Público

De acordo com a Agetran, os ônibus nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro funcionarão como aos domingos, em horário especial.

