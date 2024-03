Abertas inscrições para primeira edição da Conferência Estadual de Migraçes e Refúgio

Com abertura no dia 22 de março, a primeira edição da Conferência Estadual de Migrações, Refúgio e Apatridia já recebe inscrições on-line. Para participar é necessário acessar o link https://forms.gle/K1LUdsLW7U4a1Um37 e concluir a inscrição.

O evento, realizado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e parceiros, acontece no auditório da UCDB, campus II, no centro da Capital.

Como prévia para a segunda conferência nacional, prevista para o mês de junho, em Foz do Iguaçu (PR), a conferência de Mato Grosso do Sul visa aprofundar o debate sobre migrações, refúgio e apatridia, propondo ainda discutir diretrizes e recomendações para políticas públicas, promovendo a participação social e política de pessoas migrantes, refugiadas e apátridas.

Para o secretário-executivo de Direitos Humanos da Sead, Ben-Hur Ferreira, a realização da conferência acontece em momento oportuno e estratégico no debate das políticas públicas.

“A realização desta conferência, sem dúvida, marca um momento mundial no qual as políticas migratórias passam por um grande debate. Aqui, em Mato Grosso do Sul, temos ações firmes e eficazes em políticas como a da assistência social e a dos direitos humanos. Com essa conferência vamos pontuar os avanços necessários e as sugestões de melhorias também nas ações envolvendo esse público. É uma tarefa grande, desafiadora, mas que temos totais condições de ampliarmos esse leque de ações”, destacou o secretário.

A programação do evento traz, dentre outras atividades, palestra magna com o professor doutor, Cesar Augusto Silva da Silva, docente da UFMS, com o tema “Desafios e Perspectivas da Política Nacional para Migrações e Refúgio” e a participação do coordenador-geral da imigração laboral do Ministério da Justiça, Jonatas Luis Pabis.

Informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública já registram 22 conferências estaduais, além das iniciativas locais, nacionais e internacionais, de discussão sobre o tema.

Serviço

Evento: Conferência Estadual de Migrações, Refúgio e Apatridia – Cidadania em Movimento

Data: 22 e 23 de março

Local: Rua Barão do Rio Branco, nº 1.811 – Campus II da UCDB

Inscrição: Formulário de inscrição disponível em 05 línguas (Português, Espanhol, Francês, Inglês e Crioulo haitiano) – https://forms.gle/K1LUdsLW7U4a1Um37

Com informações da Agência de Notícia MS.

