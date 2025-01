AACC/MS divulga data do Feirão do Cincão, onde produtos possuem preço único de 5 reais; confira

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) realizará a segunda edição do Feirão do Cincão. O evento contará com mais de cinco mil itens, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos para casa, todos em bom estado de conservação e com preço único de R$5 cada.

Os visitantes também poderão aproveitar descontos exclusivos no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS durante o Feirão. os dois dias, serão oferecido um desconto de 20% em todos os itens, incluindo peças de marcas renomadas.

O evento acontecerá das 8h às 17h, sem pausa para almoço, na sede da instituição. As formas de pagamento incluem PIX, dinheiro, débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

O Feirão do Cincão é uma ação essencial para a AACC/MS, que oferece suporte integral a crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, vindas de várias regiões do estado e de países vizinhos. A arrecadação será destinada a cobrir despesas importantes, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, materiais de limpeza e higiene pessoal, além de exames e medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. Com um custo mensal de aproximadamente R$315 mil, a instituição também planeja uma reforma completa na Casa de Apoio, para oferecer ainda mais conforto às crianças em tratamento e suas famílias.

Serviço:

O quê: Feirão do Cincão – AACC/MS

Dias: 4 e 5 de fevereiro – das 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís

Informações: (67) 3322-8000 (telefone e WhatsApp)

Com Informações da AACC/MS