3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente em Três Lagoas acontece nesta sexta-feira, 24 de janeiro

Na próxima sexta-feira, (24), será realizada a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente em Três Lagoas. O evento acontecerá das 7h às 14h, na Câmara Municipal, com o tema central: “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”.

O objetivo principal da conferência é promover o debate, a formulação de proposições e a construção de estratégias voltadas para enfrentar os desafios climáticos atuais e futuros. As propostas elaboradas durante o evento subsidiarão a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, fortalecendo o compromisso de Três Lagoas com a agenda ambiental global.

A realização da conferência é um passo importante para engajar a sociedade em uma transformação ecológica que contemple ações efetivas e integradas em prol da sustentabilidade. O evento reunirá representantes do poder público, da sociedade civil organizada, do setor privado e da comunidade acadêmica, promovendo um espaço de diálogo e construção coletiva.

O evento é realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA). A iniciativa está alinhada à Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) nº 1.079/2024, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA).

Para fazer a sua inscrição na 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente clique aqui.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.