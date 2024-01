Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; apostas de MS acertaram quatro números

A Loteria da Caixa Econômica Federal divulgou, na noite do último sábado (27), o rateio do concurso 2.681 da Mega-Sena, que oferecia um prêmio de R$ 66.064.504,78. Sem acertadores para as seis dezenas sorteadas, o montante acumulou e pode atingir até R$ 75 milhões no próximo sorteio. Contudo, 73 apostas foram contempladas ao acertar cinco dos seis números sorteados: 4, 14, 30, 35, 41 e 50.

A quadra premiou 5.852 apostadores com R$ 1.099,80 cada, ao acertarem quatro números. Mato Grosso do Sul teve 69 volantes premiados, distribuídos em diversos municípios do estado, como Angélica, Antônio João, Bonito, Campo Grande, Dourados, Ladário, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

Além do concurso da Mega-Sena, outros sorteios foram realizados, totalizando mais de R$ 150 milhões em prêmios. Destaque para o concurso 116 da Mais Milionária, que oferecia prêmio estimado de R$ 130 milhões. O sorteio contemplou diversas modalidades, como Dia de Sorte, Lotofácil, Quina e Timemania, oferecendo oportunidades de apostas para os jogadores.

A próxima chance de concorrer aos prêmios da Loteria da Caixa ocorrerá às 19h de segunda-feira (29), com apostas podendo ser realizadas em agências lotéricas e pela internet até às 18h, no horário local.

