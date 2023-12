4ª Edição do Chopp Solidário fará troca de alimentos por chopp em Campo Grande

Em parceria com o Chopp Moema, Instituto Tamojunto organiza uma ação solidária que fará troca de alimentos por chopp na Capital neste próximo sábado (2), a partir de 8h, no altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande. Com o lema “Fazer o bem, sem olhar a quem…”, essa é mais uma grande ação solidária com o objetivo de arrecadar alimentos para entidades e comunidades carentes.

Repetindo o grande sucesso dos dois últimos anos, onde foram arrecadadas mais de 35 toneladas de alimentos, a ação funcionará no mesmo formato. Quem quiser participar, deverá ir ao local em seu veículo ou moto para entregar os 2kg de alimentos e receber 2 litros de chope da cervejaria.

“Para envolver o campo-grandense nesta grande rede de solidariedade, mais de 10 mil litros de chopp serão trocados por alimentos não perecíveis. A ação funcionará no esquema de drive-thru, com uma estrutura de 10 pontos de troca montada no Altos da Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas, a partir das 8h, até às 13h ou enquanto durar o estoque”, anuncia o presidente de honra do instituto, Carlos Alberto de Assis.

Além disso, é importante ressaltar que o limite por veículos é de 10 kg. A ação deverá envolver voluntários do instituto tamojunto, além de técnicos do Chopp Moema. Não será permitido consumir no local. Acesse também: Homem é preso por violação de medidas protetivas, ameaças e lesão corporal qualificada

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria