PMA inicia operação Pesca Aberta para deter pescadores ilegais

A PMA (Polícia Militar Ambiental) iniciou ontem (3), a operação Pesca Aberta visando coibir a pesca ilegal em rios do Estado e da União. A operação, que iniciou às 8h00 de sexta-feira, com duração de 72 horas, contará com o efetivo administrativo de 310 policiais. A estratégia da PMA envolve equipes nos rios e por terra, para evitar que infratores fujam pela estrada ao serem avisados da fiscalização.

Além de fiscalizar os cardumes, a equipe da PMA também pretende retirar petrechos ilegais armados pelos pescadores, principalmente durante a noite, quando são menos visíveis. As equipes também trabalham para evitar que pessoas se desloquem para pescarias ilegais, levando petrechos proibidos.

No primeiro dia de operação, policiais militares ambientais de Naviraí autuaram um pescador amador paranaense por pesca predatória. O infrator foi abordado em um veículo com um reboque puxando uma embarcação, quando chegava ao rio Amambai para pescaria ilegal, com uso de petrecho proibido do tipo rede de pesca, encontrada escondida em um compartimento da embarcação. A rede de pesca foi apreendida, e o pescador responderá pelo crime ambiental de predatória, com pena de um a três anos de detenção, além de multa no valor de R$ 1.100,00.

A PMA alerta que qualquer ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora, é considerado pesca ilegal e passível de punição.