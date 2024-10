Dia dos Finados: Prefeitura inicia serviços de limpeza nos cemitérios públicos da Capital

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (24), a programação para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, nos três cemitérios públicos da Capital: Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião. De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), serviços como de limpeza, manutenção e podas de árvores foram intensificados há uma semana.

Na data, os cemitérios municipais ficarão abertos ao público das 7h às 17h. As missas serão celebradas às 8h e às 15h.

Agentes de trânsito e da Guarda Municipal farão fiscalização nos locais, devido ao grande fluxo de pessoas e veículos.

No ano passado, cerca de 30 mil pessoas foram até os cemitérios da Capital. Para este ano, a estimativa permanece nesta margem.

