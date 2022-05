IDAMS elege nova diretoria para o quadriênio 2022/2026

Os associados ao IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) elegeram no fim do mês de abril a nova Diretoria para o quadriênio 2022/2026, mantendo como presidente o advogado João Paulo Lacerda da Silva e escolhendo a procuradora municipal Katia Silene Sarturi para o cargo de vice-presidente. Ainda durante a eleição, foram eleitos os advogados Álvaro Scriptore Filho (diretor-secretário), Eduardo dos Santos Dionizio (diretor de assuntos institucionais), Ana Paula Martins Pereira de Assunção (diretora-tesoureira), Luiz Henrique de Castro (conselheiro), Rodolfo Barbosa Zago (conselheiro) e José Cláudio Barbosa Silva (conselheiro).

Segundo João Paulo Lacerda, os primeiros quatro anos do IDAMS foram de consolidação do Instituto e serviram para incluir Mato Grosso do Sul no mapa do Direito Administrativo do Brasil. “Com a consolidação dessa área do Direito no Estado, os nossos próximos quatro anos serão para a buscarmos avanços por meio de posicionamentos junto aos poderes constituídos na administração pública. Nós precisamos agora mostrar uma nova cara, pois, como já estamos no mapa do Direito Administrativo brasileiro, se faz necessário participar mais ativamente das questões pertinentes aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, reforçou.

O presidente reeleito do IDAMS lembra que em quatro anos de fundação o Instituto se tornou uma referência em nível estadual e nacional graças ao empenho dos diretores. “Hoje, o IDAMS consolidou-se como uma entidade plural porque congrega não só advogados, mas também profissionais de outros setores, como procuradores e promotores de Justiça, defensores públicos, membros da Procuradoria-Geral do Estado e do município, servidores do TCE (Tribunal de Contas do Estado), membros do MPE (Ministério Público Estadual), professores universitários e servidores federais”, ressaltou, completando que os novos integrantes contribuíram para fazer com que o Instituto seja mais respeitado e fonte de consulta indispensável quando se refere ao Direito Administrativo, tanto em nível local, quanto em nível nacional.

João Paulo Lacerda projeta que os próximos quatro anos do Instituto devem ser marcados pela realização de mais eventos de caráter nacional, a exemplo do que foi o 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido em outubro de 2019 na cidade de Campo Grande (MS). “A intenção é trazer novamente para o Estado as maiores referências da área para discutirem temas de alta relevância para a administração pública brasileira. Também daremos prosseguimento às doações de livros de Direito Administrativo para diversas entidades do Estado para auxiliar na qualificação de profissionais que assumem cargos na gestão pública em áreas estratégicas”, garantiu.

Saiba mais sobre o IDAMS

Fundado em 29 de janeiro de 2018, o IDAMS é um instituto privado sem fins lucrativos, que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional. O Instituto é independente, de caráter científico e cultural e tem por finalidade principal promover e estimular o estudo do Direito Administrativo, em todos os seus campos, propiciando a difusão do mesmo, debater, promover e estimular o estudo e a pesquisa no âmbito do Direito Administrativo e suas especializações, propor a adaptação das leis à evolução doutrinária, bem como elaborar projetos de leis visando às reformas necessárias a uma mais rápida, eficaz e econômica administração da Justiça.

Para atingir os objetivos propostos, o IDAMS poderá associar-se a instituições de ensino superior registradas e reconhecidas pelo Ministério da Educação para a promoção de cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo, bem como colaborar com os poderes públicos e com as autoridades universitárias, no que se refere ao estudo e aperfeiçoamento da legislação administrativa, e prestigiar as entidades que possam contribuir para os fins do IDAMS, criando mecanismos de intercâmbios com órgãos especializados do país e do exterior, incentivando a cooperação técnica e ampliando suas relações mediante, inclusive, filiação ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA.

Confira abaixo a relação da nova Diretoria do IDAMS: Presidente: João Paulo Lacerda da Silva, Vice-presidente: Katia Silene Sarturi, Diretor-secretário: Álvaro Scriptore Filho, Diretor de assuntos institucionais: Eduardo dos Santos Dionizio, Diretora-tesoureira: Ana Paula Martins Pereira de Assunção, Conselheiro: Luiz Henrique de Castro, Conselheiro: Rodolfo Barbosa Zago, Conselheiro: José Cláudio Barbosa Silva.

