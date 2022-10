1º hospital de animais selvagens do mundo será inaugurado no próximo ano em MS

Localizado no Parque do Prosa, em Campo Grande, o 1º hospital especializado em animais silvestres do mundo está em processo de conclusão. A unidade é um anexo ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) já existente, o qual recebe, atualmente, cerca de 250 hóspedes.

Conforme divulgados pelo Governo do Estado, entre os animais atendidos no local, estão cachorro-do-mato, jaguatirica, onça parda, veado, araras, urubus, maritacas, periquitos, anta, além dos anfíbios, entre outros.

Local ja é referência no cuidado dos bichos vítimas de queimadas, atropelamentos e da caça ilegal no Pantanal. Diariamente, o Cras recebe diversos animais, que após receberem todos os cuidados necessários são devolvidos à natureza.

Desse modo, o Governo de Mato Grosso do Sul busca, com o nome prédio, reforçar o atendimento com a edificação pioneira. A obra do prédio de 1.153,33 m² está na fase de acabamento.

Segundo o diretor de Obras Civis da Agesul, Gustavo Henrique dos Santos, a previsão de entrega do hospital é nos primeiros dias do próximo ano.

“Estamos na fase de acabamento, revestimentos, elétrica, forro, implantação de pisos da área externa e interna e pintura. A equipe de pintura já está trabalhando no local junto com a elétrica, com a parte externa dos pisos, parte de louças e metais, como pias e bancadas, que estão sendo instaladas”, disse.

Conforme explica o governador Reinaldo Azambuja, o espaço oferecerá condições de recuperação dos bichos feridos.

“A nova clínica vai dar uma importante estrutura para o trabalho de recuperação dos animais silvestres. Além de ampliar o espaço, dará melhores condições de trabalho para os servidores e possibilitará parcerias. O local poderá funcionar como escola de residência para cursos de veterinária e biologia e formar mão de obra especializada”, declarou.

Atualmente, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres conta com um staff técnico completo com médicos veterinários, biólogos e zootecnistas.

Responsável técnico do Cras, o veterinário Lucas Cazati afirma que o novo hospital vai aprimorar o trabalho de preservação e repovoamento de espécies ameaçadas de extinção de biomas como o Cerrado e o Pantanal, que é Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco.

Ainda conforme a divulgação, a nova unidade de saúde terá espaços administrativos, salas de cirurgia, ambientes para quarentena e laboratórios para exames.

