1° Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas promove debate sobre intolerância religiosa em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizará o 1° Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas no dia 19 de agosto, a partir das 8h, no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez. O encontro abordará como tema central a intolerância religiosa e debaterá em eixos temáticos importantes, como Educação, Saúde, Cultura, Segurança Pública e Meio Ambiente.

Ademais, Para a secretária Amanda Iunes, o Fórum será um momento histórico para a cidade, visto que é inédito e reafirma a importância do diálogo e construção de políticas públicas que assegurem os direitos de todos os cidadãos em Corumbá.

Contudo, a coordenação do evento estará sob responsabilidade da Superintendência de Políticas Públicas e Gerência de Políticas Públicas para a Igualdade Racial.

Porém, Segundo o superintendente de Políticas Públicas, Hesley Santana, o objetivo do Fórum é reunir a comunidade das Religiões de Matrizes Africanas do município para ouvir, debater e construir políticas públicas que atendam às necessidades desse segmento em nossa sociedade.

Entretanto, os interessados em participar do evento podem fazer suas inscrições até o dia 04 de agosto, na Superintendência de Políticas Públicas, localizada na rua 15 de Novembro, número 400, das 07h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira. Cada casa de matriz africana terá a possibilidade de inscrever até 3 participantes, assegurando a representatividade de todos no Fórum. Importante ressaltar que, visando a organização e o bem-estar de todos os participantes, as inscrições estão limitadas a 150 vagas.

Com Informações da Prefeitura de Corumbá

