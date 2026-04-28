ÚLTIMOS DIAS: inscrições abertas para vagas remanescentes no Sesc Lageado

O Sesc Lageado está nos últimos dias de inscrição para as vagas remanescentes de seus cursos gratuitos voltados a crianças e adolescentes. O prazo segue até o dia 30 de abril, e as vagas são limitadas.

As oportunidades abrangem cursos nas áreas de música e artes digitais, incluindo Artes Digitais, Criação de Vídeo, Design Gráfico para Redes Sociais, Musicalização, Flauta Kids, Flauta Transversal, Percussão Kids, Teclado, Violão, Contrabaixo, Viola de Arco e Violoncelo, com turmas nos períodos matutino e vespertino.

Além das aulas serem gratuitas, os alunos matriculados recebem uniforme, lanche e instrumento musical para estudo, proporcionando estrutura completa para o desenvolvimento artístico e educacional.

Para realizar a matrícula, é necessário comparecer ao Sesc Lageado com os seguintes documentos: RG e CPF do aluno e do responsável legal, comprovante de residência e foto do aluno e do responsável.

O atendimento da Central de Relacionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.