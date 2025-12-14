UFMS abre inscrições para vagas remanescentes em cursos presenciais de graduação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu, na sexta-feira (12), as inscrições para o processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação presenciais. A seleção é destinada a estudantes de outras instituições brasileiras, estrangeiros com visto regular no país e portadores de diploma de graduação.

As inscrições são gratuitas, realizadas exclusivamente pela internet, e seguem abertas até o dia 5 de janeiro de 2026. As vagas estão distribuídas em mais de 20 cursos presenciais ofertados pela universidade em seus campi.

De acordo com o edital, a ocupação das vagas segue uma ordem de prioridade. Inicialmente, são analisados os pedidos de transferência de estudantes de cursos idênticos ao pretendido. Na sequência, concorrem candidatos do mesmo curso em modalidade diferente e, posteriormente, estudantes de cursos pertencentes à mesma área do conhecimento.

Caso ainda haja vagas disponíveis, a UFMS direciona as oportunidades para estrangeiros com visto de refugiado, humanitário ou de reunião familiar. Persistindo a disponibilidade, os portadores de diploma de graduação passam a integrar o processo seletivo.

O resultado preliminar será divulgado no dia 12 de janeiro de 2026. Os candidatos poderão apresentar recurso no prazo de até três dias após a publicação. Já o resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para o dia 16 de janeiro.

As regras completas, os critérios de classificação e a relação de documentos exigidos estão detalhados no edital do processo seletivo, disponível no portal ingresso.ufms.br.

