Sanesul convoca aprovados em concurso para realização da avaliação médica e exame admissional

Os candidatos aprovados no concurso público da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) devem realizar avaliação médica em Campo Grande a partir do próximo dia 8 de agosto. A relação com os nomes selecionados para os exames foi divulgada no DOE (Diário Oficial do Estado) de hoje (3).

De acordo com a publicação, e que pode ser conferida a partir da página 59 do Diário, a avaliação médica acontece no dia 08/08/2022 às 08h na sede da Sanesul localizada na rua: Dr. Zerbini Nº 421 Chácara Cachoeira, aqui na Capital. O candidato deverá permanecer na cidade para realização dos exames médicos nos dias 08 e 09 de agosto.

Já a realização da junta médica, os candidatos deverão retornar a Campo Grande para avaliação que acontece após dez dias, em 18/08/2022 às 07:00h na Brumed localizada na rua Osvaldo Cruz, 94, no Centro de Campo Grande .

O exame admissional acontecerá no dia seguinte, 19/08/2022 às 08:00h na Metra, localizada na rua Pedro Celestino, 525, Centro. O candidato que não comparecer no exame médico não passará pela junta médica e exame admissional, sendo

considerado desistente e eliminado do Concurso Público.

