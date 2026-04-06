MPMS abre concurso com salário de R$ 33,9 mil e 8 vagas para promotor

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para concurso público de promotor de Justiça substituto, com oito vagas e salário de R$ 33.988,99. As inscrições seguem até 3 de maio, com taxa de R$ 320. A prova será aplicada em 17 de maio de 2026, em Campo Grande.