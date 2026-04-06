MPMS abre concurso com salário de R$ 33,9 mil e 8 vagas para promotor

Foto: arquivo
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O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para concurso público de promotor de Justiça substituto, com oito vagas e salário de R$ 33.988,99. As inscrições seguem até 3 de maio, com taxa de R$ 320. A prova será aplicada em 17 de maio de 2026, em Campo Grande.

O concurso é organizado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). Candidatos que se enquadram em critérios específicos podem solicitar isenção da taxa até o fim do prazo de inscrição.

Têm direito à isenção total os candidatos que são doadores de sangue, doadores de medula óssea, eleitores convocados e nomeados que prestaram serviço eleitoral e jurados que atuaram no conselho de sentença do Tribunal do Júri.

Etapas do concurso

O processo seletivo terá sete etapas, que incluem prova objetiva, provas escritas e avaliação oral. Confira:

  • prova preambular (objetiva);
  • provas escritas;
  • avaliação psicotécnica;
  • investigação social sigilosa;
  • provas orais;
  • prova de títulos;
  • exame de sanidade física e mental.

A prova preambular será realizada no dia 17 de maio de 2026, em Campo Grande.

Requisitos para participarPara concorrer a uma das vagas, o candidato deve:

  • ter diploma de bacharelado em Direito;
  • comprovar três anos de atividade jurídica;
  • apresentar idoneidade moral, atestada por dois membros do Ministério Público;
  • não possuir antecedentes criminais ou cíveis incompatíveis com a função.

 

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