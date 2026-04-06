MPMS abre concurso com salário de R$ 33,9 mil e 8 vagas para promotor

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para concurso público de promotor de Justiça substituto, com oito vagas e salário de R$ 33.988,99. As inscrições seguem até 3 de maio, com taxa de R$ 320. A prova será aplicada em 17 de maio de 2026, em Campo Grande.
O concurso é organizado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). Candidatos que se enquadram em critérios específicos podem solicitar isenção da taxa até o fim do prazo de inscrição.
Têm direito à isenção total os candidatos que são doadores de sangue, doadores de medula óssea, eleitores convocados e nomeados que prestaram serviço eleitoral e jurados que atuaram no conselho de sentença do Tribunal do Júri.
Etapas do concurso
O processo seletivo terá sete etapas, que incluem prova objetiva, provas escritas e avaliação oral. Confira:
- prova preambular (objetiva);
- provas escritas;
- avaliação psicotécnica;
- investigação social sigilosa;
- provas orais;
- prova de títulos;
- exame de sanidade física e mental.
A prova preambular será realizada no dia 17 de maio de 2026, em Campo Grande.