Quer aprender a dançar? Prefeitura abre oficina gratuita de forró e chamamé na Capital

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de forró e chamamé na Casa de Cultura. A ideia é simples: reunir a galera, valorizar a cultura e garantir um momento de lazer acessível para todo mundo.

Serão quatro encontros em abril, sempre às quintas-feiras (dias 9, 16, 23 e 30), das 16h às 18h. As aulas acontecem na própria Casa de Cultura e as vagas são limitadas.

Não precisa ter experiência, quem nunca dançou também será muito bem-vindo. A proposta é justamente aprender do zero, se soltar e aproveitar o momento.

Além dos passos de dança, a oficina também é uma oportunidade para conhecer gente nova, se divertir e entrar no clima da cultura popular de um jeito leve e descontraído.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310. As vagas são limitadas!

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