Itamaraty abre inscrições para concurso de diplomatas com salário inicial de quase R$ 21 mil

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) abre nesta segunda-feira (15), às 10 horas (horário de Brasília), as inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Serão oferecidas 50 vagas para o cargo de Terceiro Secretário, com salário inicial de R$ 20.926,98. As inscrições se estendem até o dia 26 de julho.

A taxa de inscrição é de R$ 229, e o concurso será conduzido pela banca Cebraspe, que prevê a aplicação das provas no dia 15 de setembro. Do total de vagas, 37 são destinadas à ampla concorrência, 10 para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência. Todas as vagas exigem nível superior.

O concurso será dividido em duas fases:

– Primeira Fase (65 pontos): Prova objetiva de caráter eliminatório, composta por 65 questões cobrindo disciplinas como língua portuguesa, história, política internacional, economia e direito;

– Segunda Fase: Avaliações discursivas que incluirão duas redações (uma em inglês), dois resumos, duas traduções (incluindo uma de texto em português para espanhol ou francês) e mais 20 questões discursivas;

As provas da primeira fase serão aplicadas em todas as capitais do Brasil. No entanto, somente as capitais com candidatos qualificados para a segunda fase receberão as demais avaliações. Os candidatos podem conferir o edital completo para detalhes sobre o conteúdo programático e os critérios de avaliação.

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

– Ser brasileiro nato, conforme o art. 12, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, e o art. 36 da Lei nº 11.440/2006;

– Estar no gozo dos direitos políticos;

– Estar em dia com as obrigações do serviço militar (para candidatos do sexo masculino);

– Estar em dia com as obrigações eleitorais;

– Apresentar diploma de graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Para diplomas emitidos por instituições estrangeiras, será necessária a revalidação conforme as normas do MEC até a data da posse;

– Ter idade mínima de 18 anos;

– Ser aprovado no concurso;

– Apresentar aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-admissionais, conforme o art. 14, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990 e suas alterações.

Serviço

Banca Organizadora: Cebraspe

Vagas: 50

Cargo: Terceiro-Secretário

Escolaridade Exigida: Nível Superior

Salário Inicial: R$ 20.926,98

Inscrições: 15 de julho até 26 de julho

Taxa de Inscrição: R$ 229,00

Data Prevista para as Provas da Primeira Fase: 15 de setembro

Os interessados devem acessar o site da Cebraspe para efetuar a inscrição e obter mais informações sobre o concurso.

