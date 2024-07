Ônibus ‘quebra’ e causa tumultuo próximo a rotatória da Avenida Mato Grosso

Um ônibus de viagem acabou a bateria na Avenida Mato Grosso, próximo a rotatória com a Via Park, na manhã desta segunda-feira (15), e atrapalhou o trânsito no local. O veículo ficou parado na faixa do meio, em frente a um dos semáforos. Apesar da pane estar sinalizada com uso do triângulo, a situação causou transtorno aos motoristas que passavam pela região mais cedo.

Segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), que está no local ajudando no monitoramento do trânsito, o automóvel está parado há, pelo menos, 1h.

Condutores precisaram usar a faixa do meio para continuar trajeto sentido Rua Ceará. O ônibus estava vazio, sem nenhum passageiro.

A empresa já solicitou o conserto e aguarda o reboque do carro para liberar via. No local, o trânsito está em ritmo lento.

