Inscrições para o Concurso de Promotor de Justiça Substituto do MPMS são prorrogadas até 10 de novembro

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) prorrogou o prazo de inscrições para o XXX Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. Os interessados têm agora até o dia 10 de novembro de 2024, às 23h59, para se inscrever no processo seletivo, exclusivamente pelo site concurso.fapec.org.

A taxa de inscrição é de R$ 280,00 e pode ser paga até 11 de novembro de 2024. O concurso oferece 10 vagas distribuídas entre 7 para ampla concorrência, 2 reservadas para candidatos negros e 1 para pessoas com deficiência (PcD). Os requisitos incluem graduação em Direito e pelo menos três anos de experiência em atividade jurídica.

Concurso

A primeira etapa será uma prova objetiva, prevista para o dia 24 de novembro de 2024, em Campo Grande/MS, com 100 questões sobre temas fundamentais da área jurídica, como Direito Constitucional, Penal, Processual Penal, Civil, Processual Civil, Administrativo, Tributário, Financeiro, Eleitoral, Direitos Humanos e Direito Institucional do MP.

Mais informações sobre o cronograma e as etapas do concurso podem ser consultadas no edital, disponível no site da FAPEC .

