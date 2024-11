“Enigmas no Rolê” revoluciona com lançamento inédito e interativo no YouTube

O longa-metragem Enigmas no Rolê, escrito, dirigido e produzido por Ulísver Silva, marcou sua primeira exibição pública na noite de ontem, no Teatro Allan Kardec, em Campo Grande/MS. O evento reuniu convidados, atores, equipe técnica, autoridades e imprensa, celebrando uma produção que promete impactar o cenário cinematográfico infantojuvenil brasileiro.

Distribuído pela Fistaile, Enigmas no Rolê é um marco para o cinema de Mato Grosso do Sul. Trata-se do primeiro longa-metragem de ficção escrito e dirigido por um cineasta preto no estado e conta com um elenco majoritariamente composto por artistas negros, todos talentos regionais. Além disso, a obra é pioneira ao ser lançada nacionalmente por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube, marcada para o dia 10 de novembro, às 18h30 (horário de Brasília). Durante a live, o público terá a chance de ganhar um PlayStation em uma promoção especial.

Uma história de aventuras e reflexões

A trama segue o jovem professor Andread, que desafia seus sobrinhos adolescentes, Edinho e Eduarda, a resolverem cinco enigmas lógicos. Como recompensa, eles podem ganhar ingressos para o show de rap mais aguardado dos últimos anos. Com um tom lúdico e divertido, o filme estimula o aprendizado e aborda reflexões sociais, oferecendo uma narrativa envolvente para crianças, adolescentes e famílias.

Destaques e inovação:

⦁ Primeiro longa infantojuvenil de MS com narrativa estimulante que combina aventura, drama e desafios lógicos.

⦁ Equipe inclusiva: elenco e profissionais majoritariamente compostos por artistas negros e jovens formados pela primeira turma do curso de Audiovisual da UFMS.

⦁ Elementos visuais dinâmicos: animações produzidas por equipes de diferentes estados brasileiros enriquecem a narrativa.

⦁ Apoio cultural: produção realizada com recursos dos Editais FIC – Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura, Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Campo Grande e Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Lançamento digital inédito

O lançamento oficial será transmitido ao vivo pelo canal oficial do filme no YouTube (www.youtube.com/@EnigmasnoRole). A live contará com a presença especial do ator infantojuvenil Miguel Angelo, da novela A Infância de Romeu e Julieta (SBT).

“Espero que o público infantojuvenil veja nesse filme um exemplo de que é possível superar desafios com preparo, raciocínio e apoio da família e amigos. Quero que a garotada perceba que, mesmo diante de dificuldades, há sempre uma solução a ser encontrada”, afirma Ulísver Silva, que idealizou o filme inspirado por experiências pessoais e pela vontade de democratizar o aprendizado.