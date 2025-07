IFMS abre 510 vagas em cursos gratuitos de idiomas com aulas presenciais semanais

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de idiomas oferecidos pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Ao todo, são disponibilizadas 510 vagas para as formações em Inglês e Espanhol, nos níveis Básico I e II. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de agosto, por meio da Página do Candidato.

As oportunidades estão distribuídas entre 10 municípios sul-mato-grossense: Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

Embora os cursos sejam oferecidos na modalidade de EAD (ensino a distância), os estudantes deverão comparecer presencialmente uma vez por semana, conforme os horários e locais estabelecidos no edital. A carga horária total dos cursos varia entre 160 e 200 horas/aula.

A seleção dos candidatos será realizada por sorteio eletrônico no dia 6 de agosto. O resultado preliminar será divulgado no dia 8, e a lista final dos classificados, com a convocação da primeira chamada, sairá em 12 de agosto.

Os candidatos também deverão realizar uma prova de nivelamento online entre os dias 13 e 15 de agosto. As aulas estão previstas para começar no dia 1º de setembro.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão detalhadas no Edital nº 056/2025, disponível na Central de Seleção do IFMS.