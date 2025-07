Clube de Leitura Pássaro-Poesia vai debater sobre obra “Ninguém quis ver”

O “Clube de Leitura Pássaro-Poesia” realiza neste sábado, dia 26 de julho, às 10h, na Hámor Livraria, em Campo Grande, um novo encontro, para conversar acerca do livro “Ninguém quis ver”, da poetisa Bruna Mitrano.

Dessa vez, para contemplar o quinto encontro do “Pássaro-Poesia”, foi escolhida a poesia impactante, urgente e delicada da carioca Bruna Mitrano. A autora, filha de camelôs e que só lera o primeiro livro aos 17 anos de idade, já havia chamado muita atenção com o seu primeiro livro, intitulado “Não” (2016), em que entrou na cena literária, apresentando poemas com uma dicção menos presa à estética tradicional e mais atenta a vivências cruas e cruéis.

No livro atual, “Ninguém quis ver” (2023), percebe-se que a passagem de Mitrano para uma editora de maior alcance consolidou não somente sua carreira, mas, também, sua relevância poética, dando voz ao que se cala, e rosto ao que o mundo insiste em não ver. Sua grandeza, portanto, junto ao prestígio editorial que conquistou, revela a coerência de uma escrita que permanece comprometida com os corpos, as ausências e as vozes feridas da realidade.

Em versos como: “afinal era preciso / que ninguém percebesse / o que todos já sabiam // eu era pobre // e comer sopa rala todo dia / enfraquecia o cabelo”, é descrita de forma direta a existência de, então, uma jovem da Baixada Fluminense, que poderia ser uma jovem de qualquer uma das muitas periferias do Brasil. Há, ainda, no livro, momentos que remetem a mais uma parte da biografia da autora, debilitada por um problema grave de saúde: “depois de uma convulsão / é difícil saber / onde você está // mas não há dúvida de que qualquer caminho / te levará pra dentro”. Sem contar a violência sexual contra as mulheres, que pode ser resumida assim: “não se diz não prum homem / armado até os dentes”.

Henrique Pimenta, um dos responsáveis pelo clube de leitura afirma: “Sabemos que a poesia de Bruna Mitrano nos comove com um pouquinho de acidez, talvez até de lágrimas, mas é bom que todos nós nos sintamos incomodados com versos que nos remetem a realidades em que a arte, a boa arte, nos revele, por meio de conscientização, alguma possibilidade de mudança; pelo menos, a nossa mudança”.

Como sempre, para o encontro, não é exigida a leitura completa do livro, basta às pessoas atraídas pelo fenômeno poético que se disponham a falar e a escutar um pouco sobre os poemas de “Ninguém quis ver” e sobre sua autora: Bruna Mitrano.

Serviço: O encontro do “Clube de Leitura Pássaro-Poesia” acontece neste sábado, 26 de julho, às 10h, na Hámor Livraria, localizada na rua Amazonas, 1.080. O livro em debate será Ninguém quis ver, de Bruna Mitrano.