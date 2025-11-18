Hospital Universitário da UFGD abre processo seletivo para contratar dez médicos

Inscrições seguem até 21 de novembro e não têm taxa; seleção será baseada em avaliação curricular

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados) abriu, na última segunda-feira (17), as inscrições para um novo Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação temporária de dez médicos em nove especialidades. A medida atende a uma demanda de excepcional interesse público e prevê contratos de até dois anos.

As inscrições vão até 21 de novembro, exclusivamente pelo portal da Ebserh. Para participar, o candidato deve preencher formulário eletrônico e anexar currículo e documentos comprobatórios para avaliação de títulos e experiência. A inscrição é gratuita.

O edital oferece vagas nas áreas de Pediatria, Medicina do Trabalho, Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Neurologia Pediátrica, Ginecologia e Obstetrícia e Cardiologia. Todas têm carga horária de 24 horas semanais e remuneração mensal de R$ 11.464,58, com distribuição entre ampla concorrência e ações afirmativas.

A seleção segue as políticas federais de reserva de vagas: 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Quem optar por concorrer nesses grupos deverá passar por procedimentos adicionais, como perícia médica, avaliação biopsicossocial ou conferência documental específica.

A classificação dos candidatos será feita por Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, com pontuação máxima de 30 pontos. O resultado preliminar está previsto para 26 de novembro, com prazo para recursos até o dia seguinte. A lista final será divulgada em 28 de novembro.

Os profissionais aprovados serão convocados conforme a ordem de classificação e a necessidade imediata do hospital. Todas as informações sobre requisitos, critérios de pontuação e orientações gerais estão disponíveis no edital.

/

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram