Coleta de lixo e farmácia do Posto ficam abertos no feriado prolongado em Dourados

Celebração do feriado da Consciência Negra e do dia do servidor público, que foi ‘transferida’ pela gestão para o dia 21 geram alteração de horário de serviços públicos e população deve ficar atenta

Na quinta-feira (20) é feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra e a Prefeitura de Dourados decidiu alternar a comemoração do Dia do Servidor Público – que oficialmente é no dia 28 de outubro – para a sexta-feira, 21 de novembro, alguns serviços públicos não funcionarão nestas datas. Apesar do feriadão prolongado, alguns serviços serão mantidos normalmente, como a coleta de lixo e a Farmácia Municipal do Posto de Atendimento Médico (PAM).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas nos dias (20 e 21) e retomam o atendimento no dia 24. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital da Vida (HV) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mantém os serviços. A Farmácia do PAM, seguirá aberta, na quinta, sexta, sábado e domingo, das 07h às 17h.

A coleta de lixo funciona normalmente durante esta semana. Os ecopontos não abrem na quinta-feira (20) e retomam os serviços a partir da sexta-feira (21). A limpeza pública da cidade para somente na quinta-feira (20) e será retomada na sexta-feira (21).

A Secretaria de Assistência Social mantém a Casa da Acolhida sem interrupção nos serviços prestados à população vulnerável durante o feriado prolongado, bem como o plantão funeral prestado pela Pasta funcionará normalmente.

