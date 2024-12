Governo autoriza novo concurso público para a Polícia Federal com 192 vagas

O governo federal autorizou, nesta sexta-feira (6), a realização de um novo concurso público para a Polícia Federal (PF). A portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU), foi assinada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e prevê a abertura de 192 vagas em diversos cargos.

Conforme o documento, o edital de abertura do concurso deve ser publicado no prazo máximo de seis meses, ou seja, até junho de 2025. O intervalo entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova será de pelo menos dois meses, garantindo tempo para que os candidatos se preparem adequadamente.

O prazo estabelecido pela portaria é essencial para a organização do certame, que deve incluir a definição das vagas por cargo, critérios de avaliação, etapas de seleção e locais de prova. Detalhes como salários, requisitos e distribuição das vagas serão anunciados no edital.

Confira as vagas oferecidas

Agente Administrativo – 100

Assistente Social – 13

Contador – 9

Enfermeiro – 3

Médico – 35

Psicólogo – 6

Farmacêutico – 2

Nutricionista – 1

Estatístico – 4

Administrador – 6

Técnico em Comunicação Social – 3

Técnico em Assuntos Educacionais – 10

