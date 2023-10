O Partido da Bandeira do Brasil

A bandeira do Brasil tem partido? Óbvio que tem! O partido do povo brasileiro. A Constituição Federal trouxe, no capítulo Nacionalidade, os símbolos da República Federativa do Brasil, que são constituídos pela bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Portanto, incluir a bandeira como símbolo de identificação nacional quer dizer que todo brasileiro é parte deste símbolo.

A bandeira do Brasil é dos mais pobres e dos mais ricos e deveria servir para unir seu povo e não criar ainda mais divisões em um país altamente desigual. Não é novo na história do Brasil que, movimentos antidemocráticos, tentam, de forma deturpada, se apropriarem de símbolos nacionais, em especial da bandeira, para construir uma falsa ideia de que eles, os ditos patriotas, por se vestirem com as cores verde e amarela ou estenderem a bandeira em suas janelas, amam mais o país e, portanto, são brasileiros de uma espécie superior.

Durante o regime militar, por exemplo, tais práticas foram utilizadas, o nacionalismo chegou a dizer “ame-o ou deixe-o” o Brasil. Na verdade, esta frase, em nada se relacionava a amar ou desamar o país, o que ela queria dizer era; ou você respeita a ditadura ou deixe o Brasil, pois vamos lhe prender e perseguir caso conteste o regime militar. Note que por trás desse patriotismo brega e ignorante a preocupação não era com brasileiros que não amavam o país, o que sequer existia, mas com a manutenção de um regime antidemocrático que se fez pintado de verde e amarelo, mas que por trás, usavam o medo, a força e a ameaça – “ame-o ou deixe-o”.

Portanto, sempre desconfie de discursos e políticos que tentam criar dentro do território nacional narrativa que busca separar brasileiros que amam mais e brasileiros que amam menos seu país pelo simples fato de se vestirem com as cores, usarem adesivos e adereços que remetem à bandeira. É uma estratégia frágil e facilmente perceptível, pois quem ama o Brasil, por exemplo, não pode se vestir de verde e amarelo e concordar com a destruição e pedir para fechar o Supremo Tribunal Federal, pois o amor se liga à democracia e à defesa da Justiça.

Quem realmente ama o Brasil não se veste de verde e amarelo e concorda com a destruição dos biomas, com o negacionismo científico, com a desvalorização do SUS e o sucateamento das Universidades e da educação do país. Quem ama o Brasil, respeita a soberania nacional e não vende suas riquezas a preço questionável para empresas multinacionais. Amar o país que se vive é muito mais que se vestir de verde e amarelo ou se enrolar na bandeira. É possível amar o Brasil e fazer tudo isso, por exemplo, eu gosto de vestir a camiseta com a bandeira do Brasil e a acho linda, mais não me torna melhor que ninguém e sequer é requisito para ser patriota, pois a Constituição Federal é clara ao dizer que a bandeira faz parte da construção da identidade nacional e, portanto, faz-se patrimônio de todo o povo brasileiro.

Nenhum partido ou líder político pode se apropriar da bandeira do Brasil, pois quando assim o faz, o objetivo é sempre o pior, esconder interesses que afrontam a democracia e, portanto, desrespeitam a própria bandeira que, muitas vezes está enrolada. Espero que, para além de se vestirem de verde e amarelo, passem a entender que só defende o Brasil e sua bandeira quem respeita os valores e preceitos democráticos expostos na Constituição Federal.

Por Tiago Botelho.