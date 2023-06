Ministério confirma 1º caso de gripe aviária em ave de criação

Foi confirmada a detecção do vírus IAAP (influenza aviária de alta patogenicidade) H5N1, conhecido como gripe aviária, em uma criação de subsistência onde haviam patos, gansos, marrecos e galinhas. A detecção do vírus ocorreu no município da Serra, no estado do Espírito Santo, e a confirmação foi divulgada ontem (27) pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

É o primeiro caso detectado em aves domésticas em criação de subsistência, desde a entrada do vírus no Brasil, no mês de maio. Segundo o ministério, a ocorrência de gripe aviária em aves de subsistência não trará restrições ao comércio internacional de produtos avícolas nacionais e consumo é ‘seguro’.

As medidas sanitárias estão sendo aplicadas para contenção e erradicação do foco de IAAP, bem como estão sendo intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas na região relacionada ao foco. Novas medidas poderão ser adotadas conforme o decorrer das investigações e o cenário epidemiológico.

Casos

Atualmente, o Brasil conta com 50 focos de IAAP detectados em aves silvestres, nos estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

As ações de comunicação sobre a doença e as principais medidas de prevenção estão sendo reforçadas com o objetivo de aumentar a conscientização e sensibilizar a população em geral e os criadores de aves, com destaque para a imediata notificação de casos suspeitos da doença e para o fortalecimento das medidas de biosseguridade nos estabelecimentos de produção avícola.

O contato direto, sem proteção adequada, com aves doentes ou mortas deve ser evitado pela população. Todas as suspeitas de IAAP em aves domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente ao órgão estadual de saúde animal ou à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária por qualquer meio ou pelo e-Sisbravet.

