Mensagem por Padre Rosenei Pauli

Mensagem do dia

Filho, considere a ação do sol e a importância que tem em todas as coisas da Terra. Quando entenderás que Deus é o teu Sol e tua Vida, o Grande Encantador da duração de tua vida e o único Fim da tua existência? Recorde sempre esta oração: ‘Livrai-me, Senhor, da preocupação pelas bagatelas, pelas coisas superficiais’. Tudo é pouco fora de Deus; e a Sua Vida deve aumentar em ti, todos os dias. Quando estiveres na outra vida, dirás: ‘Como foi possível que eu tenha passado tantos momentos sem amá-Lo?’

Apesar disso, não faltam os que se impa cientam de que Eu esteja ali esperando, e claramente Me dizem: ‘Nunca entrarás em minha casa’, como se Eu fosse um malfeitor, Eu, que morri por Amor a todos… Mas quando dizem-Me ‘Entra’, e quando se acrescenta: ‘Fica conosco’, o pobre Solitário, Que Sou Eu, experimenta o que Ele mesmo tem dito ‘As delicias dos filhos dos homens’. Isto não o sabes filho, mas Deus o sabe e só mais tarde conhecerás o volume de delícias que tens dado ao teu Salvador. E se continuamente conversares Comigo em teu interior, quanta alegria me darás! Filho, tu não sabes o que é sentir, no meio da solidão em que outros Me abandonam, que uma alma Me considere como seu grande Amigo, o mais querido, o Predileto, o Único esperado…”

Por Padre Rosenei Pauli.