Arrasta-pé e Patrícia e Adriana animam a festa na Praça do Rádio

A 21ª edição do Arraial de Santo Antônio, neste domingo (11), além de comidas típicas, artesanato, apresentações varias conta com os shows de: Ipe de Serra às 19h e Patrícia e Adriana previsto para às 21h.

Neste ano serão mais de 20 barracas com uma diversidade gastronômica, bebidas e peças em artesanatos. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

Durante a abertura da festa na sexta (10), a prefeita lembrou da exigência do padre sobre o local da festa. “Nessa noite tão linda, é uma grande alegria estar aqui lançando a 21ª edição Arraial do Santo Antônio com 34 entidades parceiras, respeitando todos os credos aqui no coração de Campo Grande, mais uma vez atendendo ao pedido do padre Wagner em realizar essa festa aqui na Praça do Rádio. Agradeço todos os voluntários e principalmente as famílias que estão aqui e participarão todos os dias dessa festa, que além de tudo, ainda movimenta nossa economia, enriquece nossa cultura e celebra a fé de nós campo-grandenses”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Por sua vez o padre lembrou de um dos fundadores da Capital. “Foi ali que José Antônio, devoto de Santo Antônio de Pádua, fizera um voto: se não perdesse um só dos seus parceiros de comitiva, quando aqui chegasse, faria uma igreja para o seu santo amigo, cuja imagem já trazia em sua companhia. E esse foi o primeiro nome de Campo Grande: Arraial de Santo Antônio. Então essa Festa Junina ela não é somente religiosa, ela também é uma comemoração da nossa história”, aponta Padre Wagner.

