Dor de cabeça: O que é, causas e tratamento

O QUE É DOR DE CABEÇA?

A dor de cabeça é denominada, cientificamente, de CEFALEIA, que segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas já tiveram pelo menos um episódio de dor de cabeça durante a vida.

É uma dor que compreende qualquer parte da cabeça, face ou pescoço e que tem várias características e intensidade. A dor de cabeça tem mais de uma centena de características ou tipos de manifestar em qualquer uma das suas regiões. Vamos nos ater aqui àquelas mais frequentes e que a maioria da população conhece.

A cefaleia é classificada em primária, quando não tem uma causa determinada, e secundária, quando tem um fator determinante conhecido, como por uso de medicamentos, infecção, ou tumor.

QUAIS SÃO OS TIPOS MAIS FREQUENTES?

Entre as Primárias, as mais frequentes são:

Tensional – é a cefaleia do tipo primária mais frequente na população. Geralmente, ela ocorre ocasionalmente, mas pode ser de forma repetitiva. Entre as causas, está o estresse e ansiedade, a má postura diante do computador, por exemplo, ou de deitar com travesseiro muito alto ou muito baixo, podendo levar à rigidez dos músculos do pescoço e costas.

Geralmente, tem características de dor em faixa ou pressão na região da testa ou pode se estender por toda cabeça e pescoço, podendo durar horas ou dias.

Enxaqueca – é outra forma de cefaleia primária, sendo mais frequente nas mulheres, provavelmente por questões relacionadas aos ciclos hormonais.

A manifestação da enxaqueca está relacionada a alterações de processos bioquímicos cerebrais, que liberam substâncias inflamatórias e promovem alterações circulatórias.

Geralmente, ela se manifesta em toda a circunferência da cabeça, ou pode ser somente de um lado, tem caráter pulsátil (como se o coração estivesse na cabeça), podendo durar de horas a dias.

Com certa frequência, acompanham outros sintomas, como náuseas, vômitos, aumento da sensibilidade ao som e à luz, dor abdominal e alterações da visão: pontos luminosos piscando, pontos cegos, linhas serpentiginosas – denominada de aura. A enxaqueca pode ser desencadeada por cheiros fortes, luminosidade intensa ou pelo uso de substâncias com cafeína.

Tipos de cefaleia Secundária mais frequentes:

Pós-traumática

– é a dor de cabeça que se manifesta após algum traumatismo craniano. Por uso excessivo de analgésicos – ocorre em pessoas que usam analgésicos com muita frequência e em grandes quantidades, muitas vezes para combater a própria dor de cabeça, podem apresentar cefaleias intensas e persistentes, principalmente ao acordar, devido ao que denominamos de efeito rebote.

Outras causas de cefaleia secundárias que são observadas com muita frequência são:

– Ressaca após ingestão de bebida alcoólica – Desidratação – Gripe ou resfriado – Alterações na articulação do maxilar inferior (articulação temporo-mandibular) – Sinusite – Distúrbios da visão – Meningite – Glaucoma

– Pressão alta – normalmente é mais localizada na nuca. – AVC (acidente vascular cerebral)

QUAL O TRATAMENTO?

O tratamento vai depender da determinação da causa, devendo ser bem investigada por um médico clínico ou neurologista. Na investigação diagnóstica deve-se procurar ao máximo qual o possível gatilho desencadeador da dor de cabeça. Uma vez estabelecido, deve-se adotar o uso de medicamentos e mudança de comportamento, da alimentação, realização de exercícios físicos, entre outras medidas.

Caso a dor de cabeça seja muito frequente, persistente, de forte intensidade, deve-se procurar, de forma urgente, um atendimento médico. Principalmente se a cefaleia for acompanhada de outros sintomas, como paralisia de membros, vômitos, desmaios etc.

E-mail: [email protected]

Site: www.institutoreumato.com.br.

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de saúde e desenvolvimento do Centro-Oeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.