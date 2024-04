PRF apreende 30 Kg de maconha e skunk em Nova Andradina

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de segunda-feira (15), 30 Kg de maconha e skunk e recuperou um veículo, em Nova Andradina, município distante 298 km de Campo Grande. O condutor disse que levaria os entorpecentes de Campo Grande até o interior de São Paulo.

Conforme informações da PRF, agentes realizavam uma fiscalização na BR-267, quando avistaram um veículo transitando com os faróis apagados na rodovia. Os policiais deram ordem de parada, porém o condutor não obedeceu, seguindo até um posto de combustível às margens da pista e parando o veículo.

Questionado sobre a viagem, o condutor não soube das informações sobre o deslocamento, levantando mais suspeitas da equipe. Após uma busca minuciosa no veículo, foram encontrados vários tabletes de maconha e skunk. A equipe também descobriu que o carro possuía registro de roubo, desde janeiro de 2024, em São Paulo. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Nova Andradina.

