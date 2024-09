Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Tudo ou nada

Nesta primeira quinzena de setembro, os candidatos devem mostrar todas as suas armas e quem sobreviver entrará na reta final da campanha com chances de conseguir um mandato ou, no caso da eleição majoritária em Campo Grande, podendo ir para o segundo turno. Na outra via, aqueles que perceberem ter poucas chances de sucesso eleitoral devem pisar no freio dos gastos da campanha para evitar ter o processo eleitoral endividados e sem ter como honrar os compromissos.

Na eleição majoritária, a primeira definição é quanto à possibilidade de ter segundo turno e a segunda é saber quais os dois candidatos têm maiores chances de chegar lá. Já na eleição proporcional, que acaba no dia 6 de outubro, a primeira definição é saber as chances dos partidos e, num segundo momento, a disputa interna para saber quais os candidatos que ficarão com as vagas, o que dependendo da sigla já afasta 90% dos que tiveram seus nomes aprovados na convenção.

Trunfos nacionais

Os candidatos começam a definir nesta semana como devem montar as estratégias para receber a visita de lideranças nacionais que podem atrair votos. Beto Pereira espera por Jair Bolsonaro, Camila Jara, a primeira-dama do país Rosângela Janja de Silva, Adriane Lopes terá Ciro Nogueira e Rose Modesto pode ter Ronaldo Caiado novamente.

Termômetro

Vencer em muitos municípios é importante, mas são cinco as cidades que mais pesam eleitoralmente no estado: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã. Eleger prefeitos nestes municípios é fundamental para os partidos que desejam chegar fortes na eleição de 2026.

Redes sociais

Mesmo sob forte fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, as redes socais estão sendo priorizadas pelas campanhas eleitorais dos candidatos. É a maneira mais fácil e barata de se chegar ao eleitor, mas ainda existem sérias dúvidas sobre o efeito positivo que essa estratégia pode ter na conquista do voto.

Movimentação

As eleições municipais já influenciam dois processos eleitorais programados para o fim do ano, que são as eleições para as presidências do Tribunal de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa. As permanências de Jerson Domingos no comando do TCE e de Gerson Claro no Legislativo Estadual dependem dos resultados que sairão das urnas.

Animação

Mesmo que de forma ainda bem disfarçada, entre os articuladores da campanha da candidata Rose Modesto há uma esperança de que ela possa vencer no primeiro turno. Por enquanto, é uma expectativa que pode ser fortalecida ou enfraquecida nesta primeira quinzena de setembro.

Horário eleitoral

Aparentemente os primeiros programas do horário político eleitoral não estão empolgando a população e pouco se ouve falar sobre o que os candidatos e candidatas estão apresentando, mas isso é bem comum, pois o eleitor deve se manifestar mais efetivamente após algumas semanas.

Meninos eu vi

O ex-senador Antonio Mendes Canale vive momentos de destaque no Congresso Nacional, sendo um dos principais articuladores da Arena (Aliança Renovadora Nacional), partido vinculado à Ditadura Militar exatamente no momento em que o país já estava vivendo a redemocratização. Canale, ao ser indagado sobre o seu futuro na política e pretendia concorrer nas eleições que estavam por vir, disse a um jornalista.

– Há momentos em que corremos atrás de voto, mas ele corre da gente.

Frase

“O verdadeiro produtor rural conhece a importância da água, do solo e da vegetação”

Senadora Tereza Cristina (PP).

