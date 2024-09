Agosto bate recorde de incêndios e setembro promete ser o mais quente da história

Município de Corumbá segue na liderança do número de focos registrados em todo o Brasil

Setembro promete ser um dos meses mais quentes da história do Brasil e Mato Grosso do Sul entrou para lista dos estados que devem ser afetados pelo aumento nas temperaturas médias, com possibilidade de registrar máximas de 40ºC.

A chuva, que poderia amenizar o calor, só é esperada a partir da segunda quinzena do mês com a chegada da primeira frente fria forte prevista para o dia 19.

Segundo informações do MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente já cobre o Brasil e vai se fortalecer muito nesta primeira semana de setembro. Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades. Serão vários estados onde o calor será muito intenso a extremo e acompanhado de ar demasiadamente seco, aumentando demais o risco de fogo e trazendo riscos para a saúde.

155 focos de calor por dia

Agosto foi o mês com o maior número de focos de incêndios de 2024. Ainda, quando comparado aos anos anteriores, foi o maior dos últimos 18 anos, ultrapassando o registro histórico de 2020, que registrava 2508 no mesmo período. Ao todo, de janeiro a agosto, foram contabilizados 10.067 focos no Estado, destes 4.648 foram no último mês.

Agosto tem equivalente a 46,17% do total de focos deste ano. Em relação a 2020, de janeiro a agosto foram contabilizados 6.540 focos, ou seja, houve um aumento de 53,92% no mesmo período do ano. Somente nos dois primeiros dias de setembro, o Estado contabilizou 11 focos de incêndios.

Os dados são do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), além do resultado de Mato Grosso do Sul, o instituto analisa onde estão os maiores registros, nesse estudo Corumbá lidera o ranking em 2024 de cidades com mais focos de calor do país, com 4.395. Contudo, esse não é o único município de estado na lista, Porto Murtinho se posiciona em 10º lugar, com 1.631 focos.

Ministra ao Senado

Para prestar esclarecimento sobre as medidas adotadas pelo governo federal para enfrentar os incêndios que estão ocorrendo em várias regiões do país, incluindo no Mato Grosso do Sul, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, irá participar da CMA (Comissão de Meio Ambiente) do Senado nesta quarta-feira (4).

A audiência pública, marcada para as 10h, foi solicitada pela senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da comissão. Sobre os incêndios florestais, a senadora destacou que os resultados são em danos ambientais significativos, perda de biodiversidade, emissão de gases de efeito estufa e afetam diretamente a segurança e o bem-estar das populações locais. Ela afirmou ainda que uma abordagem coordenada é essencial para enfrentar esses desafios, ressaltando a importância de colaboração entre os diferentes setores e níveis de governo.

“Combater incêndios e queimadas eficazmente requer uma abordagem integrada, envolvendo diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), além de parcerias com o setor privado e a sociedade civil. A audiência permitirá discutir estratégias de cooperação e coordenação entre esses atores”, afirmou Leila na justificativa.

A senadora também destacou os impactos econômicos, como a perda de produtividade agrícola e os prejuízos ao turismo, além dos problemas de saúde pública decorrentes da inalação de fumaça.

Por Inez Nazira e Thays Schneider