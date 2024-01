Confira a coluna “Segredos de Estado”

O clima e a estufa eleitoral

As safras de soja e milho devem sofrer queda, se as previsões do setor se concretizarem, e isso acontecerá após décadas de sucessivas quebras de recorde de produção e produtividade. Além do impacto, óbvio, na arrecadação de impostos e no cálculo da inflação, o que motivou essa queda também será tema para debates intensos, principalmente durante a campanha eleitoral, que são as mudanças climáticas, pois as múltiplas ondas de calor, desde o mês de setembro, provocaram o atraso no plantio das safras de soja e milho. Mas os problemas podem não ficar apenas na questão econômica, pois 2024 está tendo um dos meses de janeiro com menor incidência de chuva dos últimos anos e isso já afasta qualquer possibilidade de cheia no Pantanal no primeiro semestre, deixando a região com a vegetação seca e suscetível a ocorrência de queimadas. Se o inverno tiver uma escassez de chuvas, o fenômeno das queimadas pode se repetir justamente durante a campanha eleitoral. Tudo isso, no entanto, são previsões que podem não se concretizar, mas é bom ficarmos atentos.

Companheiro Tucano

O PT de Ponta Porã poderá ter em 2024 um ex-tucano como candidato a prefeito, trata-se do vereador Edinho Quintana, eleito pelo PSDB para a Câmara de Vereadores, que deixará o ninho durante a janela partidária a partir de 10 de março para se tornar um companheiro de Lula.

Ausente

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes já está tendo a sua ausência notada em eventos que contam com forte participação do PT. Durante a visita da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, Adriane que tem se esforçado para receber o apoio de Bolsonaro, optou por mandar um representante.

Plano B

Um importante tucano teria afirmado que caso o deputado federal Beto Pereira não “decole” o ex-governador Reinaldo Azambuja estaria disposto a “aceitar” a missão de entrar na disputa pela Prefeitura da Capital. Sempre que indagado sobre essa possibilidade, Azambuja mantém o discurso de que o candidato é o Beto.

Vice

O deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL) estaria articulando para que sua esposa, Giani Aguilar Nogueira venha a ser a vice na chapa encabeçada pelo prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), que vai tentar a reeleição. Ele quer assumir a articulação para a definição da posição que o PL terá na disputa eleitoral douradense.

Harfouche

O promotor de Justiça, Sérgio Harfouche volta a ter o seu nome citado como possível candidato a prefeito de Campo Grande, sendo que desta vez o Avante o procurou, mas o que não faltam são empecilhos para que ele possa entrar na disputa sem correr o risco de ter a candidatura cassada no meio da campanha eleitoral. Sem entusiasmo O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), que desde o ano passado apresentou-se como pré-candidato a prefeito de Dourados, recolheu-se a um silêncio que deixa aliados e adversários um tanto quanto intrigados pois a definição do nome tucano para ser o adversário de Alan Guedes passa por ele. Meninos eu vi O jornalista, marqueteiro e publicitário Francisco Lagos era um dos principais assessores do prefeito Lúdio Coelho e não media esforços para colocar o seu assessorado na mídia, o problema é que vezes Lúdio Coelho não acompanhava o raciocínio ultrassônico de Lagos. Quando da vinda do grupo Menudos, Lagos não perdeu a oportunidade e logo disse que queria que o prefeito fosse receber o grupo no aeroporto. Ao se referir aos meninos que eram fenômeno de popularidade, Lagos deixou Lúdio um pouco confuso que associou o nome Menudos a anões e saiu com essa. – E a Branca de neve também vem?

Por Laureano Secundo.

