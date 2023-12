Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

O influenciador corumbaense Nielson Braga comemorou o seu aniversário de 29 anos em grande estilo. A festa, intitulada “Feijoada do Nielson”, aconteceu na chácara da Mil e contou com a presença de influenciadores locais, autoridades, amigos e familiares, totalizando, aproximadamente, 200 convidados. Ele está de parabéns, arrasou na festa!

Rapidinhas….

Depois de longos dias sem escrever coluna, aqui estou, novamente. Minha ausência foi por causa dos feriados prolongados, mesmo. Deu para aproveitar bastante e também descansar. Estou renovado e tenho muitas novidades para contar para vocês.

Três Lagoas fez 108 anos na última quinta-feira. Por lá, teve muita festa e comemoração, inclusive, quem esteve fazendo show na cidade foi a cantora Ana Castela, que recentemente assumiu namoro com o cantor Gustavo Mioto.

Junho começou com várias festanças, né? Por falar neste assunto, quero parabenizar a prefeita Adriane Lopes, pela festa junina realizada na praça do Papa. Foi uma baita de uma festa. Todos gostaram e saíram elogiando a organização do evento.

Patrícia e Adriana lançaram, pela Som Livre, o single “Terminar Não É Fácil Não”. Donas de vozes potentes e marcantes, o duo embarca nesta faixa em um clima de sofrência. A música está disponível no YouTube. Elas são daqui,

aproveito e desejo sucesso nesta nova etapa da carreira delas.

Quinze dias após iniciar a divulgação do novo álbum "Embaixador 15 Anos", com o lançamento diário de 15 canções nas plataformas digitais, o cantor Gusttavo Lima apresenta o repertório completo do projeto, que marca a comemoração aos seus 15 anos de carreira.