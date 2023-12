Confira a coluna ‘Em Alta’

“Pena que Trai” é a quinta música do projeto comemorativo do cantor Loubet. Ele acaba de conquistar mais de 14 milhões de views, com o lançamento de quatro singles de seu DVD “10 Anos”, e presenteia o público com mais uma faixa do projeto. “Pena que Trai” chega às plataformas digitais e seu videoclipe no YouTube. Adorei a nova música, ficou show

Chegamos à penúltima semana de 2023, graças a Deus. Mesmo na reta final de fim de ano, os artistas, em sua maioria, vêm apostando em lançamentos e projetos nos próximos dias. Essa semana, vários lançaram músicas novas e divulgaram novidades aos fãs.

Na última segunda-feira, foi aniversário do empresário Robson Gatti, da Rádio Difusora Pantanal FM. Ele reuniu um seleto grupo de amigos para comemorar a data tão especial, inclusive contou com a presença do governador Riedel, entre outros figurões da sociedade. Eu recebi o convite, fiquei lisonjeado, mas infelizmente as agendas não conciliaram. Foi o assunto mais falado da semana.

Tenho dito aqui, com muita frequência, sobre o apoio aos artistas regionais, mas fiquei indignado com a fala do vereador Tiago Vargas contra os artistas de Campo Grande. Agora, o que chama a atenção é que a irmã dele está nomeada na prefeitura e na pasta da Cultura, e ainda recebendo mais de 10 mil reais. Pode isso? O mínimo que a prefeita Adriane Lopes poderia fazer é afastar a irmã do parlamentar do cargo. AFF!

Recebi o convite da gravação do DVD do cantor Sérgio Dornelles. O evento será para convidados e acontece na Capital, na próxima quarta-feira. O artista vai reunir os amigos, produtores culturais e personalidades de MS. O ex-The Voice está preparando uma super estrutura. Confirmei presença, estarei lá Obrigado, meu querido, pela lembrança.

MC Don Juan retorna às raízes com o lançamento de “FUNK É FUNK”. O funkeiro relembra os sucessos de 2016, quando se tornou um grande fenômeno em todo o Brasil e, sete anos depois, presenteia os fãs que estiveram com ele nesta caminhada rumo ao topo, além de se apresentar como um cantor autêntico para os novos admiradores. O EP está em todas as plataformas digitais.

A era FRXV está só começando. O DVD está nas plataformas digitais. O DVD FRXV, que celebra os 15 anos de carreira de Filipe Ret. O projeto dá início à turnê especial que Ret apresenta pelo Brasil, em 2024. Ficou demais, eu gostei!

Para finalizar o ano de 2023 com chave de ouro, o grupo Atitude 67 deu start aos lançamentos do DVD “Fazendo Arte”, nesta semana. O primeiro volume do projeto está disponível nas plataformas de áudio. Eles são da Capital, eu sou fã demais.

Irei tirar alguns dias de recesso, mas semana que vem tem coluna, ainda. Ahh, recebi da Sato Comunicação e Fort Atacadista uma grande lembrança, obrigado. O cantor Lucas Tellys lançou seu single. Rodrigão está mais magro, fazendo o maior sucesso na TV. Hoje é aniversário da Isabelly Barbosa, parabéns.

Por Jhoseff Bulhões