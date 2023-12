Feira do Bosque da Paz celebra última edição do ano com tema natalino

Neste domingo (17), será realizada a última Feira do Bosque da Paz de 2023, dessa vez com clima natalino. A feira é realizada pela Associação das Meninas e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Nesta edição, a feira contará com decoração temática natalina e com a recepção de personagens em pernas-de-pau. Haverão também dois palcos montados para o evento que contarão com a apresentação do coral da BPW CG, da Orquestra Infantil Espaço Esperança, Guigz Trio, Georgia Anjo Azul, Junior Rodrigues e muito forró com a banda Flor de Pequi.

Além das atrações culturais, haverão duas praças de alimentação com diversas opções de gastronomia e stands com venda de artesanato. E quem realizar compras na feira concorrerá a um voucher de R$2.000 em procedimentos estéticos em clínica parceira.

A novidade desta edição são as aulas shows de culinária com o chef André Nardo, que ensinará as receitas de ceviche de peixe branco, steake tartare e bruschetta napolitana. Os pets também são bem vindos: haverá concurso pet de fantasias natalinas e a inscrição é 1 kg de ração.

Serviço:

A Feira do Bosque da Paz acontece neste domingo, a partir das 11h, na Rua Kamé Takaiassu c/ Rua das Folhagens, s/n, Carandá Bosque, Campo Grande.