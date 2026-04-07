Terça-feira será de chuva em todo o Estado e máxima pode chegar a 34°C no Pantanal

Previsão indica instabilidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com temperaturas entre 20°C e 34°C

A terça-feira (7) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do Estado, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 22°C e 29°C, com céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

Na região do Pantanal, Corumbá terá mínima de 24°C e máxima de 34°C. Em Aquidauana, a previsão é de 23°C a 33°C, também com ocorrência de chuva.

No Norte do Estado, Coxim deve registrar temperaturas entre 22°C e 32°C. Já em Camapuã, a mínima prevista é de 21°C, com máxima de 31°C.

Na região Leste, Três Lagoas e Paranaíba terão variação entre 23°C e 34°C, com tempo instável. Em Anaurilândia, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 34°C.

No Sul do Estado, Dourados deve registrar 20°C pela manhã e até 32°C à tarde. Ponta Porã terá mínima de 22°C e máxima de 27°C. Em Iguatemi, os termômetros devem marcar entre 22°C e 30°C. Já em Porto Murtinho, a variação prevista é de 22°C a 29°C.

A tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas em diferentes pontos do Estado.

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