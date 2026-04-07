Funsat oferece 1.007 vagas de emprego nesta terça-feira (7)

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece, nesta terça-feira (7), 1.007 oportunidades de emprego para a população de Campo Grande. As vagas contemplam 110 funções diferentes e atendem a diversos níveis de escolaridade e experiência, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

O atendimento ao público acontece das 7h às 16h, com encaminhamentos realizados conforme o perfil do candidato e a demanda das empresas parceiras. Entre as áreas com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza (107), operador de caixa (88), auxiliar de padeiro (71), repositor de mercadorias (58) e auxiliar operacional de logística (50), além de oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha e atendente de padaria.

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, a Fundação disponibiliza 638 vagas em 51 funções. Entre elas, destacam-se operador de caixa (86), auxiliar de limpeza (77), auxiliar de padeiro (71), repositor de mercadorias (58) e atendente de padaria (30), além de oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha e alimentador de linha de produção.

Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com 12 oportunidades distribuídas em funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador, motorista de caminhão, porteiro e repositor de mercadorias.

Já para contratações temporárias, são ofertadas 11 vagas, sendo 10 para garçom e uma para cozinheiro geral, atendendo demandas específicas do setor de serviços.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, levando documentos pessoais com foto e carteira de trabalho. A orientação é que os candidatos mantenham o cadastro atualizado para facilitar o encaminhamento às vagas disponíveis.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Campo Grande em promover oportunidades de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.