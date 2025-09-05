Temperaturas variam entre 10°C e 35°C em MS nesta sexta-feira

Sul e regiões de Dourados terão clima mais frio; norte e centro do Estado registram calor acima de 30°C

Nesta sexta-feira (6), Mato Grosso do Sul terá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. As temperaturas apresentam grande contraste entre sul e norte do Estado.

No sul, no cone-sul e em Dourados, as mínimas ficam entre 10°C e 14°C, com máximas entre 17°C e 26°C, podendo registrar pontos abaixo de 10°C. Ponta Porã e Porto Murtinho terão máximas de apenas 17°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros devem variar entre 13°C e 26°C. Já no bolsão, leste e norte do estado, as mínimas ficam entre 18°C e 21°C, com máximas de 33°C a 35°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 18°C e 20°C e máxima entre 30°C e 32°C.

Os ventos sopram do quadrante sul com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas acima de 50 km/h em pontos isolados.

