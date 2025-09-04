União Europeia reconhece o Brasil como livre de gripe aviária

Suspensão das importações havia sido imposta após caso registrado no Rio Grande do Sul em maio

A União Europeia reconheceu o Brasil como livre de gripe aviária, permitindo o retorno das exportações de carne de frango para o bloco. O anúncio foi feito após videoconferência entre o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o ministro da Pesca, André de Paula, e o comissário de Saúde da União Europeia, Oliver Várhelyi.

A suspensão das importações havia sido imposta em maio, depois da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro (RS). Após a desinfecção do local e a ausência de novos casos por 28 dias, o Brasil se declarou livre da doença em junho.

Segundo o ministro Fávaro, 41 países já retiraram o embargo, incluindo Chile, Arábia Saudita, Namíbia e Macedônia do Norte. Ainda mantêm restrições Canadá, China, Malásia, Paquistão e Timor-Leste.

O comissário europeu se comprometeu a reunir os estados-membros do bloco para retirar as barreiras sanitárias e retomar o “pre-listing”, processo suspenso desde 2018, que reconhece a equivalência dos sistemas de inspeção sanitária brasileiros. Fávaro destacou que a expectativa é que, nas próximas semanas, os controles reforçados sejam retirados e o Brasil volte a ter o status completo para exportação de frango à União Europeia.

