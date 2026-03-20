Tchau Verão! Outono começa com previsão de chuvas abaixo da média e altas temperaturas em MS

O outono começa nesta sexta-feira (20), às 10h45 no Hemisfério Sul, e deve ser caracterizado por chuvas abaixo da média histórica e temperaturas dentro ou um pouco acima da média, conforme prognóstico divulgado nessa semana pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Período de transição entre as estações chuvosa (verão) e seca (inverno), quando os dias começam a ficar mais curtos e as noites se alongam, o outono é no calendário agrícola a estação da colheita de importantes variedades e quando um número volumoso de espécies frutíferas atinge a maturação, sendo assim conhecido como a ‘estação das frutas’.

Os técnicos do Cemtec/MS alertam que nesse período ocorrem as primeiras incursões de massas de ar frio e provocam quedas gradativas das temperaturas, podendo ocorrer nevoeiros em algumas regiões e até geadas.

Análise do comportamento do clima ao longo de anos feita pelos meteorologistas do Cemtec/MS indica que entre abril e junho as chuvas na maior parte de Mato Grosso do Sul variam entre 150 milímetros e 400 milímetros, sendo em quantidade mais elevada na região Sul (400 milímetros a 500 milímetros) e menor na região Nordeste, não ultrapassando 150 milímetros. As previsões meteorológicas indicam que nesse ano, as precipitações ficarão abaixo das médias históricas no Estado.

Já quanto à temperatura, de acordo com o modelo ensemble da Copernicus (técnica de modelagem climática e meteorológica que utiliza dados de diferentes centros de previsão para gerar previsões probabilísticas mais robustas de temperatura, precipitação e parâmetros oceânicos) consultado pelo Cemtec/MS, a tendência é que fique ligeiramente acima da média histórica.

Em grande parte do Estado as temperaturas médias variam entre 20°C e 24°C, enquanto no extremo sul chegam a 18°C ou 20°C e no extremo noroeste, entre 24°C e 26°C, durante o outono.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

Mas já há indícios de intensificação gradual das condições de El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que causa impactos no clima em todo o Planeta. A influência de El Niño deve ser sentida com mais intensidade a partir do trimestre julho a setembro, podendo favorecer a ocorrência de ondas de calor.